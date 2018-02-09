Гражданин Норвегии умер на борту внепланово севшего в Москве самолета

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Emirates, направлявшийся из Дубая в Осло, внеплано сел в Москве из-за приступа у пассажира, но спасти его не удалось.

"Гражданин Норвегии скончался на борту самолета, следовавшего из Дубая в Осло. Его самочувствие резко ухудшилось, когда самолет находился в воздушном пространстве России. Командир тогда принял решение о вынужденной посадке в Домодедово, однако к моменту приземления пассажир скончался", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Во время посадки на аэродроме самолет встречала бригада реаниматологов. Вернуть к жизни пассажира, несмотря на все попытки, им не удалось. Его тело снято с рейса и пока остается на территории аэропорта. Вместе с погибшим в России остался его близкий родственник, который отказался лететь дальше.

В ближайшее время самолет продолжит полет в Осло.