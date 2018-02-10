В Москве загорелось строящееся здание Следственного комитета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в строящемся здании Следственного комитета (СКР) в Москве, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, на первом этаже нового строящегося здания СКР в Техническом переулке в столице загорелся строительный мусор. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению.

По словам охраны объекта, здание было обесточено, людей в нем не было.

Пожар был оперативно потушен, после чего началась проверка помещений. По предварительным данным, никто не пострадал.