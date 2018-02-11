Несколько улиц Москвы перекроют на время зимнего велопарада

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье несколько московских улиц будут перекрыты в связи с проведением "Зимнего велопарада", сообщает столичный главк МВД России.

"В связи с проведением 11 февраля 2018 года общегородского мероприятия "Зимний велопарад" с 12.00 до 14.00 часов будет ограничено движение автотранспорта по улицам 1, 2, 3-я Фрунзенская, Тимура Фрунзе, Москворецкая, Варварка, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам", - говорится в сообщении.

Также движение будет ограничено по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту.