В Москве начался пожар в гостинице "Космос"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС сообщили о пожаре в гостинице "Космос".

"В 13:33 объявлен ранг пожара №2. Осуществляется вывод людей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

На 15-м этаже 26-этажной гостиницы "Космос" на проспекте Мира возник пожар, с торца здания виден черный дым.

Пожару присвоен второй - повышенный уровень сложности, на место следуют дополнительные пожарные расчеты, сообщил информированный источник.