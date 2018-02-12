В Москве начался пожар в гостинице "Космос"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС сообщили о пожаре в гостинице "Космос".
"В 13:33 объявлен ранг пожара №2. Осуществляется вывод людей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.
На 15-м этаже 26-этажной гостиницы "Космос" на проспекте Мира возник пожар, с торца здания виден черный дым.
Пожару присвоен второй - повышенный уровень сложности, на место следуют дополнительные пожарные расчеты, сообщил информированный источник.
В Москве горит гостиница "Космос" - https://t.co/PXu3Vk1Hvi pic.twitter.com/UjGyzKfBhm— RNBEE (@rnbee_ru) 12 февраля 2018 г.