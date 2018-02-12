Самолет рейса Москва-Сургут вернулся во Внуково из-за задымления в салоне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг" экстренно вернулся во "Внуково" после того, как в пассажирском салоне произошло задымление, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из "Внуково" экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

"Экипажу удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту, никто не пострадал", - сказал он.

Всего на борту лайнера находилось свыше 130 человек.