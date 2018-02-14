Власти Подмосковья запланировали расширить Лобненское шоссе до четырех полос

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Подмосковья планируют расширить Лобненское шоссе до четырех полос, а также улицу Туполева между Жуковским и Раменским. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Чтобы разгрузить многочасовые пробки перед шлагбаумами, мы, как обещали, построили при поддержке президента 21 путепровод. В этом году начнется реконструкция Лобненского шоссе - расширение до четырех полос для организации удобного выезда из города", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Подмосковья.

Он также отметил, что правительство намерено расширить улицу Туполева между Жуковским и Раменским, а также Октябрьский проспект в Люберцах.

В 2017 году были завершены два этапа объезда вокруг Сергиева Посада, разгрузив тем самым центр города для пешеходов и туристов. Главный, третий этап будет сдан к концу 2019 года, заключил губернатор.