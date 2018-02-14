Суд в Москве отказался обязать ТНТ перестать извиняться за шутки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в среду отказал москвичу Олегу Воронину в иске к Акционерному обществу (АО) "ТНТ-Телесеть" из-за извинений телеканала за шутки. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Суд отказал в удовлетворении исковых требований истца", - сказал она.

По словам Воронина, в конце 2017 года его возмутил целый ряд событий, а именно то, что "народ Ингушетии и Элисты потребовали извинений от ОА "ТНТ-Телесеть", ответчика по настоящему иску, за шутки направленные якобы против них". В связи с этим, утверждает Воронин, он пребывал "в диком ужасе от того, что происходит целенаправленное уничтожение одного из важных аспектов в жизни любого гражданина, а именно умения смеяться над шутками и обладание чувством юмора".

По его убеждению, на "юмор началась атака в виде цензуры".

"Считаю действия АО "ТНТ-Телесеть" незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с регулярными извинениями за юмор мне причинены нравственные страдания и вред моему душевному здоровью", - утверждается в иске.

Как указывает Воронин, на нервной почве у него поднялось давление, истец чувствовал себя "разбитым и морально уничтоженным".

Свои страдания истец оценил в 2 биткоина, 10000 ecu и 500 рублей, которые он просил взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда. Также он требовал обязать ТНТ извиниться за свои извинения.