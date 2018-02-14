В оппозиции сообщили о согласовании акции памяти Немцова в Москве 25 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы согласовала заявку "Солидарности" на проведение 25 февраля марша памяти политика Бориса Немцова, заявил в среду "Интерфаксу" член движения Илья Яшин.

"Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова", - сказал Яшин.

Он уточнил, что сбор участников будет происходить в 13:00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников до 30 тысяч человек.

По его словам, переговоры со столичной мэрией прошли "быстро и конструктивно". "Мы удовлетворены и самими переговорами, и их результатом", - уточнил Яшин.

Оппозиционный политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Ежегодно его соратники проводят марш памяти в центре столицы.