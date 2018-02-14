В полицию сообщили о дорожном конфликте со стрельбой на Боровском шоссе в Москве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Проверяется информация о конфликте со стрельбой на Боровском шоссе, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

"После сообщений СМИ о дорожном конфликте со стрельбой на пересечении улицы Шолохова и Боровского шоссе на место были направлены сотрудники полиции. По прибытии никаких признаков происшествия на месте не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что проводится дальнейшая проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате дорожного конфликта на Боровском шоссе пострадали люди.