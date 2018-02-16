Воспитанницу детсада в Новой Москве нашли мертвой после прогулки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет займется расследованием уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней девочки, обнаруженной мертвой воспитателями детского сада после прогулки в Новой Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, утром в пятницу воспитательница и нянечка детского сада, расположенного на территории Новой Москвы, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения.

"Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, документы и другие материалы, интересующие следствие. Допрашиваются сотрудники и руководство детского учреждения, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии", - добавила представитель следствия.

По словам Петренко, следствием решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье "халатность".

"Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России",- добавила она.