В центре Москвы эвакуировали сауну после пожара

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Посетителей сауны в центре Москвы эвакуировали из-за пожара в цокольном помещении здания, возгорание ликвидировано.

"По предварительной информации, по адресу улица Щипок, 16 произошло возгорание в сауне расположенной в цокольном этаже гостиницы", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" осведомленный источник.

Проводится эвакуация людей, добавил он. "Что горит, площадь и пострадавшие устанавливаются",- сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожар потушен.

"Ликвидировано возгорание в административном здании на улице Щипок, дом 16 на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет",- сказал сотрудник пресс-службы.