Ночью и утром в воскресенье Москву и Подмосковье ждут сильный снегопад и гололедица

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад и гололедица ожидаются в Москве и области ночью и утром в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации синоптиков ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что при непогоде возможны ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.