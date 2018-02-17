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Москва

Ночью и утром в воскресенье Москву и Подмосковье ждут сильный снегопад и гололедица

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад и гололедица ожидаются в Москве и области ночью и утром в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации синоптиков ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что при непогоде возможны ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.

Теги: Москва, Россия
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