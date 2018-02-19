Электричка сбила подростка в Подмосковье

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Электричка сбила подростка, шедшего вдоль путей в районе станции Михнеево Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщили в воскресенье в московском межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте.

"По предварительным данным, сегодня (в воскресенье - ИФ) примерно в 19 часов 52 минуты подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электропоезда сообщением "Москва - Кашира". Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Подросток получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте управления.

Проводится доследственная проверка обстоятельств гибели подростка.