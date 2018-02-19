На трамвайных путях в Москве будут укладывать пластиковые шпалы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На трамвайных путях в столице начнут укладывать шпалы из переработанного пластика, сообщает сайт мэрии Москвы в понедельник.

Впервые такие шпалы протестированы прошлым летом на участке линии на проспекте Мира, и пилотный проект был признан удачным. В этом году новые шпалы будут использовать при ремонте 6,75 км путей в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, а также на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде.

"Деревянные шпалы по технологии пропитывают каменноугольной смолой, чтобы они не гнили. Тем не менее такие шпалы служат только 10 лет. Шпалы с использованием переработанного пластика не надо обрабатывать, что позитивно скажется на окружающей среде. Кроме того, шпалы нового типа могут прослужить до 50 лет", - сказал директор "МосгортрансНИИпроекта" Александр Поляков.

Шпалы из прочного переработанного пластика применяют в странах Европы и Азии, а также в США и Канаде. Такие шпалы отличаются особой прочностью и износостойкостью, меньше подвержены повреждению.

С 2010 по 2017 год в Москве реконструировано более 200 км путей. Работы проводятся с применением шумопоглощающих технологий.