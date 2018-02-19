Прибыль IT-компаний Москвы в 2017 году выросла на четверть

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Объем прибыли московских компаний, работающих в IT-отрасли, в 2017 году выросла на четверть. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы со ссылкой на главу ведомства Владимира Ефимова.

"Развитие столичного рынка высоких технологий идет хорошими темпами. Компании, работающие в Москве в сфере развития информационных технологий, увеличили за прошедший год свою прибыльность в среднем на 25%", - рассказал Ефимов.

При этом, по данным Мосгорстата, объем производства компьютерного оборудования за год увеличился на 36%, рост экспорта информационных технологий из Москвы составляет порядка 16% ежегодно, а заработная плата по отрасли с января по ноябрь прошлого года выросла на 5%.