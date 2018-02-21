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Москва

В четверг огласят приговор планировавшим взрыв в Люберцах гражданам Таджикистана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение просит признать шестерых граждан Таджикистана виновными в попытке взрыва маршрутного такси в подмосковных Люберцах в 2016 году и приговорить их к наказанию от 12 до 16 лет колонии строгого режима.

"Гособвинение попросило приговорить подсудимых к наказанию на срок от 12 до 16 лет заключения со штрафом каждому в 400 тысяч рублей. Приговор будет оглашен 22 февраля в 14:00 мск", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова.

Фигурантам вменяется несколько статей УК РФ, в том числе попытка теракта, участие в террористическом сообществе и незаконное изготовление оружия. Четверо подсудимых признали вину полностью, двое - частично.

По версии следствия, подсудимые являлись сторонниками радикального ислама, в связи с чем они решили примкнуть к ИГИЛ (запрещена в РФ).

"В качестве "входного билета" им было предложено совершить теракт. Подсудимые, утверждает гособвинение, решили подорвать маршрутное такси в Люберцах. Чтобы осуществить свой план, они оставили внутри машины ведро со взрывчаткой и прикрепленным к ней в качестве пускового механизма телефоном", - сказала Жирнова.

Избежать взрыва удалось благодаря бдительности пассажиров маршрутки.

Теги: Люберцы
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