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Москва

Движение поездов на МЦК восстановлено

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено и постепенно вводится в график, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

Ранее сообщалось, что движение поездов было остановлено по часовой стрелке на МЦК с 19:30 по техническим причинам.

Временная остановка движения поездов в среду вечером была вызвана неисправностью дверей одного из составов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, сбой в движении поездов произошел по причине неисправности дверей одного из составов на станции "Крымская", - сказал собеседник агентства.

Теги: МЦК, Москва
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