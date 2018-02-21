Вечный огонь у стен Кремля прошел торжественную профилактику перед 23 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В канун Дня защитника Отечества в среду вечером специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную профилактику горелки Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В церемонии приняли участие руководители "Мосгаза" и ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов.

Во время профилактики с помощью специального факела пламя Вечного огня перенесли на временную горелку, которая является уменьшенной копией основной. Затем звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, а каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность.

"Обслуживание Вечного огня ведут высококвалифицированные специалисты, которые на протяжении многих лет выполняют эту достойную миссию. Это большая ответственность для "Мосгаза", который является хранителем Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата более полувека", - рассказал журналистам главный инженер предприятия Александр Осыка.

По его словам, конструкция горелки рассчитана на горение огня при любых погодных условиях, включая снегопады, ливни и ураганный ветер.

"Конструкция горелки Вечного огня является сложным техническим устройством, потому профилактические мероприятия проводятся раз в месяц, а перед такими государственными праздниками, как День защитников Отечества и День Победы, профилактика проводится в торжественной обстановке", - отметил Осыка.

Профилактические работы заняли около 40 минут.

Вечный огонь от Марсова поля в Ленинграде был доставлен в Москву в 1967 году. У Манежной площади факел принял герой Советского Союза Алексей Маресьев, который его передал генсеку ЦК КПСС Леоннду Брежневу. 8 мая 1967 года у стен Московского Кремля в торжественной обстановке был открыт мемориальный ансамбль "Могила Неизвестного солдата", где и был зажжен огонь с Марсова поля.

Ранее на протяжении многих лет в церемониях профилактики Вечного огня у стен Кремля принимал участие народный артист СССР Владимир Зельдин.