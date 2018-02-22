На юге-востоке Москвы в мужчину четыре раза выстрелили из огнестрельного оружия

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный совершил попытку убийства мужчины на юго-востоке столицы в четверг, сообщила представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

"Вблизи жилых домов по улице Чертановской неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1975 года рождения", - уточнила она. Потерпевший госпитализирован.

По словам Ивановой, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), по части 1 статьи 105 (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

"Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают возможных очевидцев", - добавила Иванова.