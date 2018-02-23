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Москва

КПРФ начала акцию в центре Москвы

Есть обновление от 14:20

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Представители КПРФ и других левых партий и движений в пятницу начали в Москве демонстрацию, посвященную 100-летию Советской Армии и Военно-морского флота.

Колонны, построенные на Страстном бульваре, пройдут по улице Петровка до площади Революции.

Демонстрацию возглавляют лидер КПРФ Геннадий Зюганов, другие руководители партии и кандидат в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин.

В мероприятиях участвуют Центральный, Московский городской и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский Коммунистический Союз Молодежи и ряд других левых партий и движений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

В рядах демонстрантов звучат призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям в честь 100-летия со дня создания Красной Армии.

Одновременно со сбором колонн КПРФ рядом на Пушкинской площади свое мероприятие проводят представители ЛДПР - молодые люди в тулупах, стилизованных под военное время.

По прибытии демонстрации на площадь Революции начнется митинг.

Теги: Москва, КПРФ, Геннадий Зюганов
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