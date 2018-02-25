Вылет самолета из Екатеринбурга в Москву задержан из-за пореза колеса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге на несколько часов задерживается вылет самолета авиакомпании "Победа" в Москву из-за неисправности колеса.

"У самолета после его посадки в Кольцово был обнаружен порез колеса. Сейчас колесо меняют на новое", - сообщил "Интерфаксу" в воскресенье сотрудник пресс-службы авиакомпании "Победа".

Он также отметил, что самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 11:05 (09:05 мск), сейчас планируемое время вылета - 20:00 (18:00 мск).

"Пассажиры самолета обеспечены питанием и напитками", - отметил собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", вылет рейса ожидается в 20:30 (18:30 мск).