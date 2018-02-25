На западе Москвы обнаружили тело убитого мужчины

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на западе Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером в воскресенье на улице 26-ти Бакинских комиссаров жители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, на вид 30-35 лет.

Следователи отрабатывают различные версии преступления, устанавливают личность потерпевшего, допрашивают возможных очевидцев.

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что личность погибшего мужчины пока не удалось установить. По его информации, на теле мужчины зафиксировано не менее десяти огнестрельных ранений.