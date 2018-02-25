В Москве создано новое еврейское кладбище

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Открытие нового еврейского кладбища "Востряковское южное иудейское" состоялось на юго-западе Москвы, сообщила в воскресенье Федерация еврейских общин России (ФЕОР).

Оно стало уже шестым еврейским кладбищем в столице. Его площадь составляет 6 га, новый некрополь рассчитан примерно на 6 тыс. могил.

"Традиция еврейских похорон насчитывает несколько тысяч лет. Еще наш праотец Авраам купил участок земли в Хевроне, чтобы похоронить там свою жену Сару. Потом там же были похоронены он сам, его сын Ицхак и внук Яаков, их жены Ривка и Лея. И все эти столетия евреи неукоснительно соблюдали традиции погребения", - рассказал на церемонии президент ФЕОР Александр Борода.

По его словам, для иудеев заповедь захоронения покойника по еврейскому обряду - одна из важнейших, однако масштабная ассимиляция евреев в ХХ веке привела к тому, что эта традиция стала утрачиваться, и теперь бывают случаи, когда сыновья скончавшегося еврея выбирают вместо традиционного обряда погребения кремацию. "Но кремация наносит непоправимый вред душе, которая продолжает быть связана с телом после смерти и до перехода в мир иной", - подчеркнул А.Борода.

В свою очередь главный раввин России Берл Лазар поблагодарил городские власти за содействие в решении проблемы, отметив, что в последние годы из-за нехватки места в Москве не было возможности хоронить умерших по еврейскому закону.

"Мы верим, что тело человека, хотя и является бренным, тем не менее, свято так же, как и человеческая душа. Ведь именно благодаря пребыванию в физическом теле человек может совершать добрые дела и реализовывать свою миссию в этом мире. Мы также верим в телесное воскресение из мертвых в конце времен, а потому должны совершать особые обряды и процедуры, предавая тело покойного земле. Сейчас, слава Богу, все это, наконец, доступно каждой еврейской семье в Москве", - сказал раввин.