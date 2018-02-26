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Москва

ДТП у Белорусского вокзала вызвало заторы на Ленинградском проспекте и Тверской улице

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Из-за ДТП, произошедшего в понедельник днем вблизи Белорусского вокзала, серьезно затруднено движение как на Ленинградском проспекте в обе стороны, так и на Тверской и 1-й Тверской-Ямской в сторону области.

"На Ленинградском проспекте в районе дома 12 произошло крупное ДТП. Движение по основному ходу и по направлению в центр и в область частично ограничено. В этом месте сейчас затор. Просим автомобилистов пользоваться дублером, и по возможности выбирать пути объезда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Теги: Москва
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