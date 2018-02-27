Москвичам предложили голосовать онлайн по проблемам управления многоквартирными домами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти столицы запустили пилотный проект "Электронный дом" - систему электронных голосований собственников жилья и жильцов.

Соответствующее постановление президиума правительства Москвы принято на заседании во вторник.

"Собрать жителей, тем более собственников домов, порой, практически невозможно. Эти собрания решают повседневные проблемы и задачи, которые стоят перед управлением домами - начиная от работы управляющих компаний и до ремонта, капитального и текущего, благоустройства", - заявил на заседании мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что Общественная палата Москвы обратилась к правительству города с предложением создать новую систему электронного голосования по проблемам, которые необходимо решать при управлении многоквартирными домами.

"Мы подготовили такой проект постановления", - подчеркнул Собянин.

Проект "Электронный дом", реализованный на городской площадке электронных голосований "Активный гражданин", призван предоставить жителям надежный и удобный инструмент управления многоквартирными домами.

Проект позволяет проводить в электронном виде опросы, информирование и общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах (в форме заочного голосования).