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Москва

Движение поездов метро от "Партизанской" до "Киевской" прекращено из-за поломки состава

Есть обновление от 20:32

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции "Партизанская" до станции "Киевская" прервано около 19:30. Об этом сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в транспортном комплексе столицы.

"Движение отсутствует из-за технической неисправности подвижного состава по направлению в сторону центра", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по направлению из центра поезда следуют с увеличенным интервалом.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием столичного метрополитена по поводу ситуации на Арбатско-Покровской линии.

Теги: Москва, метрополитен
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