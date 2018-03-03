Путин выступил перед участниками митинга в Лужниках

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал россиян сделать все, чтобы XXI век прошел под знаком "великих побед" нашей страны.

Выступая на митинге-концерте в его поддержку в Лужниках под лозунгом "За сильную Россию", Путин попросил своих сторонников сделать все, чтобы "наши дети и внуки были счастливы".

"За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед", - заявил Путин.

Выходя на арену, Путин подчеркнул, что стадион "Лужники" уже не такой, каким он был еще несколько лет назад.

" Я приветствую всех вас, кто собрался сегодня в Лужниках. Это уже не "Лужа", как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые "Лужники", которыми мы гордимся", - сказал кандидат в президенты.

В заключение Путин сообщил, что в Лужниках находятся российские хоккеисты, победители Олимпиады в Пхенчхане, и напомнил, что весь мир видел кадры, как после выигрыша они пели гимн.

"Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!" - призвал кандидат в президенты.

По данным МВД, которые привела официальный представитель министерства Ирина Волк, свыше 130 тыс человек участвуют в митинге на территории спорткомплекса "Лужники".