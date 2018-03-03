Сбитая поездом в Щербинке женщина с ребенком переходила пути на красный свет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Электричка сбила насмерть женщину с малолетним ребенком в коляске в Новой Москве на переходе, который она переходила на красный свет, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

"Проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины и ее малолетнего ребенка на станции "Щербинка" Курского направления Московской железной дороги", - сказала она в субботу "Интерфаксу".

По данным следствия, после полудня женщина с малолетним ребенком в коляске переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. "В виду малого расстояния машинисту электропоезда сообщением "Чехов-Москва" не удалось предотвратить наезд. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, а женщина - в карете скорой помощи", - сообщила Марковская.

Она отметила, что на месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее о том, что электричка сбила женщину с ребенком в районе станции "Щербинка" агентству сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО.