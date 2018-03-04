Плеснувший водой в Собчак мужчина не имел отношения к спикеру Мосгордумы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Столичная полиция начала проверку после того, как неизвестный плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак.

Мужчина был задержан, его личность установлена, он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В первых сообщениях об инциденте появилось информация, что обливший водой Собчак является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова опровергла эти данные.

"Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, мы также ждем результатов. Этот молодой человек не является помощником председателя Мосгордумы", - сказала она "Интерфаксу".

Между тем, нападавший сопровождал свои действия криком: "Это за Жириновского!"

Ранее в пресс-службе кандидата сообщили, что мужчина толкнул Ксению Собчак в центре Москвы. Это произошло "на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева". "Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул - так, что она упала" , - говорилось в сообщении.