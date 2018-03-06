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Москва

Москва встала в 9-балльных пробках

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с загруженностью дорог в Москве к 18:50 вторника, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", оценивается в девять баллов из десяти. При этом основные затруднения наблюдаются на кольцевых магистралях, а также внутри Третьего транспортного кольца.

В Центре организации дорожного движения правительства Москвы связывают повышенную загруженность с ростом числа автомобилей на дорогах в преддверии 8 Марта.

"Вместе с тем, в городе продолжается активная уборка снега. Кроме того, пробки возможны вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

Там напомнили, что 7 марта из-за короткого рабочего дня будет смещен вечерний час пик.

"Для поездок по городу ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях удобнее всего до 15:00 или после 20:00", - призывают в ведомстве.

Теги: Москва
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