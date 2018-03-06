Главные новости
В миреАн-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме ХмеймимВ миреЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемЭкономикаВ российском списке Forbes поменялся лидер
Москва

Власти Подмосковья назвали возможную причину выброса газов на полигоне "Ядрово"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона, могли стать причиной выброса свалочного газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Ухудшение ситуации с запахами могло произойти вследствие залпового выброса свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. В настоящее время на "Ядрово" работает группа специалистов, снабженных тепловизорами, которая должна установить точное место выброса", - говорится в сообщении.

Проблемы на "Ядрово" копились десятилетиями, были проведены несколько масштабных проверок, сделаны маркшейдерские и лабораторные исследования, отмечает министерство. В ближайшее время в районе полигона будут установлены автоматические станции мониторинга, что позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени.

"Мы контролируем ситуацию на Ядрово и знаем, что здесь нужно делать. В ближайшее время разработают новую рабочую карту полигона, подвезут дополнительные грунты для пересыпки тела. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области со ссылкой на министра экологии и природопользования региона Александра Когана.

Во вторник на заседании правительства Московской области губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования Подмосковья Александру Когану и заместителю председателя регионального правительства Михаилу Кузнецову посетить Волоколамский район и проработать дорожную карту, которая исключит экологическую катастрофу на полигоне "Ядрово".

"Тема чувствительная, люди выступали на выходных. Нам нужна четкая и понятная дорожная карта, которая позволит устранить и запахи, и эту экологическую катастрофу", - сказал губернатор.

Как сообщалось в СМИ, 3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

Теги: Московская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhoneСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Истцы жаловались на умышленное замедление корпорацией работы смартфонов, но в их заявлениях суд нашел недостаткиПодробнее
В московском метро открыли первые пять станций Большой кольцевой линииВ московском метро открыли первые пять станций Большой кольцевой линии
Число станций столичной подземки выросло до 212 - среди них теперь "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр"Подробнее
Температурный рекорд нынешней зимы установлен в МосквеТемпературный рекорд нынешней зимы установлен в Москве
Из-за аномально низкой температуры в городе действует оранжевый уровень опасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
"Оскар-2018"13 фото
05 марта
"Оскар-2018"
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАн-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме ХмеймимВ миреЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемЭкономикаВ российском списке Forbes поменялся лидерВ миреПострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочьВ миреForbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 годаЭкономикаВ российском списке Forbes поменялся лидер

Власти Подмосковья назвали возможную причину выброса газов на полигоне "Ядрово"

Второй пострадавший госпитализирован после ножевого нападения в Ростове-на-Дону

Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

По данным ведомства, погибли 39 военнослужащих Подробнее

Минфин США усмотрел в поглощении Qualcomm риск для безопасности страны

Источник объяснил присутствие Гапонцева в американской части списка Forbes

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в СирииПо данным СКР, самолет упал в 500 м от аэропорта в Хмеймиме Подробнее

Москва встала в 9-балльных пробках

Влиятельный советник Трампа раскритиковал пошлины на импорт металлов в США

Спор "Уралкалия" с ФНС о доначислении 980 млн рублей отправлен на новое рассмотрение

ФАС прекратила дело в отношении "Мегафона" по международному роумингу

Боевые водолазы возьмут под охрану строящиеся объекты в Керченском проливе

Разбившийся в Хмеймиме Ан-26 выполнял внутренний перелет в простых метеоусловиях

Новак заявил о применении арбитражем в отношении "Газпрома" не прописанного в контракте штрафа

МВД подтвердило задержание напавшего с ножом на прохожих мужчины

Московские кинотеатры 8 марта бесплатно покажут популярные советские фильмы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru