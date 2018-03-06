Власти Подмосковья назвали возможную причину выброса газов на полигоне "Ядрово"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона, могли стать причиной выброса свалочного газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Ухудшение ситуации с запахами могло произойти вследствие залпового выброса свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. В настоящее время на "Ядрово" работает группа специалистов, снабженных тепловизорами, которая должна установить точное место выброса", - говорится в сообщении.

Проблемы на "Ядрово" копились десятилетиями, были проведены несколько масштабных проверок, сделаны маркшейдерские и лабораторные исследования, отмечает министерство. В ближайшее время в районе полигона будут установлены автоматические станции мониторинга, что позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени.

"Мы контролируем ситуацию на Ядрово и знаем, что здесь нужно делать. В ближайшее время разработают новую рабочую карту полигона, подвезут дополнительные грунты для пересыпки тела. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области со ссылкой на министра экологии и природопользования региона Александра Когана.

Во вторник на заседании правительства Московской области губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования Подмосковья Александру Когану и заместителю председателя регионального правительства Михаилу Кузнецову посетить Волоколамский район и проработать дорожную карту, которая исключит экологическую катастрофу на полигоне "Ядрово".

"Тема чувствительная, люди выступали на выходных. Нам нужна четкая и понятная дорожная карта, которая позволит устранить и запахи, и эту экологическую катастрофу", - сказал губернатор.

Как сообщалось в СМИ, 3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".