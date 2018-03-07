СПЧ попросил прокуратуру проверить информацию о свалке с печами-буржуйками у МГУ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ обратился в столичную прокуратуру с просьбой организовать проверку информации о неприятном запахе от свалки в окрестностях МГУ им.Ломоносова.

"Жители района Раменки Западного административного округа Москвы сообщали о неприятном запахе, распространяющемся с территории, находящейся за Фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте. Сообщают, что там организована несанкционированная свалка бытовых отходов. В течение дня туда подъезжают машины с мусором, который затем сжигается в печах-буржуйках", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В связи с этим Совет по правам человека попросил главного столичного прокурора поручить провести проверку указанных фактов.

СПЧ отмечает, местные жители называют территорию свалки "криминальным анклавом". Кроме печей, там присутствуют строения, которые с большой долей вероятности были возведены незаконно.

На днях радио "Коммерсантъ-FM" рассказало, что на территории МГУ нашлась свалка с мусоросжигательными печами, которая находится за Фундаментальной библиотекой на Ломоносовском проспекте, и сейчас на этой территории расположился самострой, который москвичи прозвали "Шанхаем".

"Грузовые машины подъезжают, а там стоят такие вагончики, в которые они и сваливают мусор. (...) Скорее всего, именно там находятся пункты сжигания отходов", - рассказала депутат района Раменки Наталия Каплина, слова которой приводятся на сайте "Коммерсанта".

"Мусоросжигательные мощности действительно похожи на огромные буржуйки. По словам депутатов, за день печи справляются с содержимым нескольких мусоровозов", - отмечается в репортаже. Как рассказал радиостанции другой депутат Алексей Баранов, на 50 га "Шанхая", помимо такого импровизированного завода, есть помещения с офисами, массажными салонами и саунами, и "там же и люди живут".