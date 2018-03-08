Парковка в Москве на четыре дня стала бесплатной

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В связи с Международным женским днем с 8 по 11 марта стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами в эти дни будут работать по действующим тарифам.

В АМПП призвали автомобилистов внимательно выбирать места парковки и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и эвакуации.

"Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города", - отметил собеседник агентства.