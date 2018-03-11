Пресс-секретарь председателя "Яблока" сообщила о задержании Слабуновой в Москве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова задержана на митинге в Останкинском районе Москвы, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.

"Эмилию Эдгардовну задержали, якобы за нарушение закона о митингах", - сказала Бибина.

По ее словам, председатель федерального политкомитета "Яблока", кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский получил от главы муниципального округа приглашение на мероприятие "День матери в Останкино", на котором жители округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. В приглашении отмечалось, что в случае невозможности личного участия Явлинского вместо него может прийти доверенное лицо.

Слабунова, которая является зарегистрированным доверенным лицом кандидата в президенты, выступила на мероприятии. Она призвала собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта, после чего Слабунову задержали якобы за незаконную агитацию, рассказала Бибина.

В настоящее время Эмилию Слабунову доставляют в ОВД "Останкинский", сообщила пресс-секретарь.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.