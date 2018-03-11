Весной в Москве во второй раз пройдёт Grand Piano Competition

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - С 29 апреля по 5 мая в Москве пройдёт II Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition.

Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву- председателю оргкомитета и художественному руководителю Grand Piano Competition. Он отметил: "Я очень надеюсь на то, что в этом году конкурс ещё сильнее расширит свою географию и подарит музыкальному миру ещё больше новых талантливых искорок".

Конкурс пройдёт на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале имени Чайковского. С его участниками выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова под управлением народного артиста России Александра Сладковского.

Выступления молодых пианистов будет оценивать международное жюри.

Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, звание лауреата Grand Piano Competition и премию в размере $5000 получат пять участников конкурса. На конкурсе не будут присуждаться первые, вторые и третьи призовые места. Один из пяти лауреатов станет обладателем Гран-при - рояля Yamaha Avant Grand. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере $1000. Кроме того, по $1000 будет вручено педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреата конкурса.

Grand Piano Competition торжественно откроется 29 апреля в Большом зале Консерватории. Прослушивания I тура пройдут в Рахманиновском зале Консерватории, II тур и заключительный гала-концерт состоятся в Концертном зале имени П.И.Чайковского.