Работа ледовых катков в 19 московских парках продлена минимум на неделю

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Катки в 19 парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, продолжат свою работу, сообщает сайт столичной мэрии во вторник.

"Ледовый сезон во всех парках планировалось закрыть 11 марта, но так как в столице все еще держится морозная погода, решили продлить его минимум на неделю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что катки в парке Горького, саду "Эрмитаж" и в сквере в Олонецком проезде закрыты с 12 марта. Катки в парке "Красная Пресня" и в Бабушкинском парке будут открыты по 18 марта. А, например, катки в "Сокольниках", саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока позволяют погодные условия.

За зиму московские катки посетили более двух миллионов человек, что на двести тысяч больше, чем годом ранее. Всего в течение сезона в Москве работало свыше 1,2 тысяч катков с натуральным льдом и 125 - с искусственным.