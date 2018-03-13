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Москва

Самые большие качели в Москве появятся в парке "Остров мечты"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гигантские качели, которые смогут поднимать посетителей на высоту до 20 метров, установят в московском парке "Остров мечты" в Нагатинской пойме, сообщает во вторник портал столичной мэрии.

Аттракцион появится в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам. "Он получит название "Храм огня". Качели поместят в центр импровизированного святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. Гостей будут катать над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти качели смогут вместить 40 человек и станут самыми большими в Москве. Всего в мире несколько десятков подобных аттракционов.

Качели будут работать в нескольких режимах - от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Аттракцион рассчитан на разные возрастные группы, его смогут посещать и дети старше 11 лет.

В Москву "Храм огня" доставят в начале апреля. Монтаж фундамента под аттракцион уже начался, он продлится около года. Качели станут первой конструкцией, которую начнут устанавливать в тематической зоне "Затерянный мир" площадью 20 тысяч квадратных метров. Помимо "Храма огня", на ее территории расположатся еще около десятка аттракционов, а также подвижные реплики динозавров и фантастических существ.

Открытие парка "Остров мечты" запланировано на 2019 год. Его создают на территории площадью около 100 гектаров. Он будет включать природную зону и крытый парк аттракционов. Во второй очереди предполагается построить отель на 410 номеров, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины. Под стеклянным куполом, помимо парка с аттракционами, будет прогулочная зона, где разместятся большая центральная площадь, концертный зал на 3,8 тыс. зрителей и кинотеатр с 17 залами.

Теги: Москва
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