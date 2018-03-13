РЖД запустили "Ласточку" между Москвой и Иваново

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Регулярное скоростное железнодорожное сообщение между городами Москва и Иваново открыто 13 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Новый маршрут "Ласточки" сегодня в Москве открыли врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров", - отмечает пресс-служба.

Первый электропоезд "Ласточка" отправился с Курского вокзала столицы, прибыв, согласно расписанию, на железнодорожный вокзал станции "Иваново" в первой половине дня вторника. РЖД открыли продажу электронных билетов на поезда 715Я и 716Я, 717Я и 718Я на сайте компании с 9 марта.

Поезд вмещает 330 пассажиров, он будет совершать ежесуточно два рейса из Иваново - в 06:24 и 19:04, а также два рейса из Москвы с Курского вокзала - в 07:07 и 20:07 с остановками в городах Шуя и Владимир. Время в пути - 3 часа 41 минута.

По данным пресс-службы, РЖД обеспечили движение электропоездов как по электрифицированным, так и по неэлектрифицированным участкам пути. От Москвы до Владимира электропоезда будут ходить в скоростном режиме, развивая скорость до 160 км в час. Во Владимире будет производиться сцепка с тепловозом. На не электрифицированном участке до Иваново движение осуществляется в нескоростном режиме, но при этом поезд сможет двигаться со скоростью до 140 км в час на участке от Владимира до Новок.

Стоимость билетов составляет от 550 до 1800 рублей в зависимости от класса.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года по итогам переговоров Воскресенского и гендиректора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова была создана совместная рабочая группа по рассмотрению вариантов ускорения движения поездов от Иваново до Москвы, реконструкции здания железнодорожного вокзала, а также наращивания поставок продукции предприятий Ивановской области для нужд ОАО "РЖД".

Также сообщалось, что сейчас между Москвой и Иваново, расположенными примерно в 300 км друг от друга, регулярно курсирует лишь один ночной поезд, который находится в пути около 7 часов. По выходным и праздничным дням назначается дополнительный ночной состав. Остальные массовые перевозки пассажиров осуществляются на автобусах, находящихся в пути от пяти до семи часов.