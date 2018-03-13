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Москва

Семь лет разыскивавшийся за хищение 28 млн руб. директор московской школы арестован

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший директор московской школы, находившийся семь лет в международном розыске по обвинению в многомиллионных поборах с родителей первоклассников, задержан и арестован в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора столичной школы. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ)", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу". Она не назвала имени фигуранта, отметив, что он взят под стражу на основании вынесенного ранее постановления суда.

Тем временем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о Константине Петрове, возглавлявшем школу с углубленным изучением английского языка №1317 на юго-западе города.

По данным следствия, Петров в период с 2007 года по июнь 2010 года под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам поступающих в школу детей осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы. "Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 млн рублей были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что в 2011 году администратор был изобличен в противоправной деятельности, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Однако обвиняемый скрылся от органов следствия, в связи с чем, мера пресечения была изменена на заключение под стражу, обвиняемый объявлен в международный розыск", - сказала Иванова.

Теги: Москва
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