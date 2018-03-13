Москва

Двое полицейских предстанут перед судом за незаконное задержание прохожего в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Два бывших сотрудника московской полиции, насильно задержавших прохожего за замечание другому сотруднику полиции, который курил в общественном месте, предстанут перед судом за превышение полномочий, сообщили в городской прокуратуре.

"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих, теперь уже бывших полицейских роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия)", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 25 августа 2016 года полицейские, "находясь при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка возле входа на станцию "Таганская" (радиальная) Московского метрополитена, с применением насилия незаконно задержали мужчину".

Как отметили в прокуратуре, поводом для незаконных действий полицейских стало замечание, которое прохожий сделал их коллеге о недопустимости курения в общественном месте. Потерпевшего они незаконно поместили в камеру административно задержанных.

Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали.

Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Соратник Березовского Глушков умер в Великобритании

Совкомбанк и Росевробанк собрались объединиться

Британская полиция призналась в отсутствии подозреваемых по "делу Скрипаля"

Отправившая детей мыть туалет воспитатель самарского детсада оштрафована на 300 рублей

"Роснефть" вновь вспомнила о проекте на шельфе Сахалина и объявила тендер

Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в Петербурге

Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в ПетербургеВ результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека Подробнее

ЦИК ответил на заявления Навального о возможных махинациях с открепительными талонами

Украина решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Начальник столичного главка СК придет в суд на допрос по делу полковника Максименко

Александр Дрыманов даст показания в качестве свидетеля Подробнее

В ЦИК РФ объяснили проблему с записью на традиционный для Путина избирательный участок

75% россиян сочли высоким уровень коррупции в стране

МИД РФ пообещал ответить Лондону на угрозы санкций из-за "дела Скрипаля"

Двое полицейских предстанут перед судом за незаконное задержание прохожего в Москве

Сингапур и ООН изучат сообщения о поставках предметов роскоши в КНДР

Ошибочно указанный Белгородским облизбиркомом сайт перенаправлял на ресурс Навального

В Совфеде усомнились в изменении внешней политики госдепа с приходом Помпео

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru