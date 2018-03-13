Двое полицейских предстанут перед судом за незаконное задержание прохожего в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Два бывших сотрудника московской полиции, насильно задержавших прохожего за замечание другому сотруднику полиции, который курил в общественном месте, предстанут перед судом за превышение полномочий, сообщили в городской прокуратуре.

"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих, теперь уже бывших полицейских роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия)", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 25 августа 2016 года полицейские, "находясь при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка возле входа на станцию "Таганская" (радиальная) Московского метрополитена, с применением насилия незаконно задержали мужчину".

Как отметили в прокуратуре, поводом для незаконных действий полицейских стало замечание, которое прохожий сделал их коллеге о недопустимости курения в общественном месте. Потерпевшего они незаконно поместили в камеру административно задержанных.

Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали.

Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.