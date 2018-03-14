Павильоны метро в виде дачных домиков появились на "желтой" ветке в Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Завершается отделка входных павильонов на северо-восточном вестибюле станции метро "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"Завершается монтаж панелей входных павильонов на северо-восточном вестибюле станции метро "Солнцево" Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Форма павильонов напоминает дачные или деревенские домики с двускатной крышей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, особенность конструкций - наличие перфорированных отверстий, через которые будет проникать естественный свет.

Станция "Солнцево" находится в одноименном районе, под улицей Богданова у примыкания к ней Попутной улицы. У станции два подземных вестибюля. Из-за особенностей рельефа в данном районе протяженность эскалаторов в юго-западном вестибюле составляет 30 м, а в северо-восточном - 25 м.

Ранее сообщалось, что участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" планируется запустить в начале лета этого года. Он включает станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".