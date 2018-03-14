Парк "Сокольники" отказался согласовать заявки на акции против коррупции 18 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дирекция парка "Сокольники" отказалась согласовать пять заявок на проведение в воскресенье, 18 марта, публичных мероприятий с целью привлечь внимание общественности к проблеме коррупции.

Как сообщает официальный портал учреждения культуры, все заявки были поданы Василием Алешиным.

Акции планировались к проведению с 9:00 до 11:00 (до 100 человек), с 12:00 до 14:00 (до 150 человек), с 14:00 до 16:00 (до 200 человек), с 16:00 до 18:00 (до 300 человек), с 18:00 до 20:00 (до 500 человек).

Статус всех поданных заявок "Не согласовано", уточняет портал.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке "Сокольники" находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1,5 тыс. человек. Публичные мероприятия там не могут заканчиваться позже 22:00 и начинаться ранее 07:00.