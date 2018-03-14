Главные новости
В миреПосольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери СкрипаляВ миреМеркель в четвертый раз подряд стала канцлером ГерманииВ миреОсновные идеи Стивена Хокинга
Москва

Желтый уровень опасности объявлен в Москве 15 марта из-за сильного ветра

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России предупредил об усилении ветра в столичном регионе 15 марта, объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным ведомства, ближайшей ночью в Москве и Московской области ожидаются облачная погода, снег, местами гололед, температура минус 2-4 градуса. Днем в столичном регионе прогнозируются снег, местами метель и сильная гололедица, температура от минус 2 до нуля градусов, сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Желтый уровень опасности предполагает потенциальные риски, которые влекут за собой неблагоприятные погодные условия.

По оценке Росгидромета, 15 марта в Москве может выпасть до 10 мм осадков или чуть менее 30% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм.

Вероятность такого погодного сценария ведомство оценивает в 66-79%.

Теги: Москва, Гидрометцентр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
 Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
 Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
 Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
 Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
 Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
 Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
 Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhoneСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Истцы жаловались на умышленное замедление корпорацией работы смартфонов, но в их заявлениях суд нашел недостаткиПодробнее
 В московском метро открыли первые пять станций Большой кольцевой линииВ московском метро открыли первые пять станций Большой кольцевой линии
Число станций столичной подземки выросло до 212 - среди них теперь "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 марта6 фото
13 марта
Фотохроника 13 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПосольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери СкрипаляВ миреМеркель в четвертый раз подряд стала канцлером ГерманииВ миреОсновные идеи Стивена ХокингаВ миреНабор санкционных мер в отношении Москвы у Лондона довольно ограниченВ миреТрампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризмаВ миреУшел из жизни знаменитый физик Стивен Хокинг

Телеканал Sky News сообщил о готовящейся высылке российских дипломатов из Великобритании

Российская дипмиссия в Лондоне сообщила о письмах с угрозами

Сенатор Климов связал "дело Скрипаля" с Brexit

На Украине подписан приказ о запрете спортсменов страны выступать в РФ

Посольство РФ в Лондоне запросило консульский доступ к дочери Скрипаля

Суд Сыктывкара прекратил дело о прокатном удостоверении "Смерти Сталина"

Москва получит в дар коллекцию произведений искусства по завещанию Ильи Глазунова

Восточную Гуту смогли покинуть еще 49 мирных жителей

Кабмин Украины одобрил временный запрет на ввоз минудобрений из РФ

Великобритания в СПЧ ООН призвала обратить внимание на "дело Скрипаля"

Голландский архитектор предложил властям Москвы строить модульные дома по реновации

Крупнейшая авиакомпания Ирана начнет нанимать женщин-пилотов

Премьер Японии заявил о непричастности его супруги к скандалу с госземлей

Желтый уровень опасности объявлен в Москве 15 марта из-за сильного ветра

Парк "Сокольники" отказался согласовать заявки на акции против коррупции 18 марта

В Калужской области задержали четырех планировавших теракты сторонников ИГ

Кадыров поддержал Слуцкого в скандале с домогательствами

"Ростех" стал владельцем 97,5% акций "Уралвагонзавода"

Бельгийские монахи обвинили ритейлера в продаже их пива по завышенным ценам

Эрдоган выразил надежду на установление контроля над Африном к концу дня

Лавров заявил о русофобских мотивах покушения на Скрипаля

НМТП подал в суд на Росморречфлот и капитана порта Новороссийск

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru