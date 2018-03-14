Желтый уровень опасности объявлен в Москве 15 марта из-за сильного ветра

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России предупредил об усилении ветра в столичном регионе 15 марта, объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным ведомства, ближайшей ночью в Москве и Московской области ожидаются облачная погода, снег, местами гололед, температура минус 2-4 градуса. Днем в столичном регионе прогнозируются снег, местами метель и сильная гололедица, температура от минус 2 до нуля градусов, сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Желтый уровень опасности предполагает потенциальные риски, которые влекут за собой неблагоприятные погодные условия.

По оценке Росгидромета, 15 марта в Москве может выпасть до 10 мм осадков или чуть менее 30% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм.

Вероятность такого погодного сценария ведомство оценивает в 66-79%.