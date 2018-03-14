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Москва

Москва получит в дар коллекцию произведений искусства по завещанию Ильи Глазунова

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Коллекция произведений искусства, которую собирал народный художник СССР Илья Глазунов, по его завещанию передается в дар Москве, сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский на пресс-конференции в среду.

Он рассказал, что еще при жизни Глазунов множество своих произведений передал в дар городу. "В своем завещании он еще огромное количество удивительных, ценнейших предметов искусства тоже завещал Москве. Мы об этом ничего не знали", - отметил Кибовский.

По его словам, часть этой коллекции будет представлена на специальном стенде в рамках Московского культурного форума, который пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 23 по 25 марта. "Это очень серьезная, большая коллекция предметов искусства высочайшего уровня", - добавил министр столичного правительства.

Глазунов скончался 9 июля 2017 года на 88-м году жизни.

Теги: Москва, Илья Глазунов
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