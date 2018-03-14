Электричка и экскаватор столкнулись на переезде в Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Экскаватор и электричка в Москве столкнулись на переезде между станциями "Яуза" и "Маленковская" Ярославского направления, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

А вот tg @EV112 публикует фото: с автомоста между Маленковской и Яузой на электричку рухнул экскаватор. Его водитель погиб, про пострадавших в поезде непонятно. pic.twitter.com/m0j2AEIu3i — Архиневежество (@archinevezhda) 14 марта 2018 г.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.