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Москва

Электричка и экскаватор столкнулись на переезде в Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Экскаватор и электричка в Москве столкнулись на переезде между станциями "Яуза" и "Маленковская" Ярославского направления, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Теги: Москва
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