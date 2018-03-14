Монумент Цветаевой установят до конца года на северо-западе Москвы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увековечении памяти русской поэтессы Марины Цветаевой, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации в среду.

"Монумент Цветаевой будет установлен до 31 декабря 2018 года на территории школы №1619, которая носит ее имя", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что школа расположена по адресу: улица Таллинская, дом 20, корпус 4.

В мэрии пояснили, что работы по проектированию, изготовлению, установке монумента будут выполнены за счет Российской академии художеств. Содержанием памятника после установки будет заниматься департамент образования Москвы.