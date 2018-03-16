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Москва

Вооруженные грабители отобрали 200 тысяч рублей у бизнесмена в Подмосковье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах группового вооруженного нападения на бизнесмена, в результате которого один из нападавших погиб от пули своего подельника, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

"15 марта мужчина ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино Ступинского района, где его обогнал и перегородил дорогу автомобиль. Из машины вышли трое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, они проникли в салон автомобиля и открыто похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей", - сказала Врадий в пятницу "Интерфаксу".

Однако, по ее словам, потерпевший оказал сопротивление, а один из нападавших произвел несколько выстрелов, ранив жертву нападения, а также застрелил одного из своих пособников.

"После этого двое нападавших скрылись на своем автомобиле", - сказала представитель следствия. С места происшествия изъяты пуля калибра 9 мм и мобильные телефоны.

Врадий не назвала персональных данных убитого и раненного. Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что жертвой нападения стал 43-летний предприниматель из Азербайджана, а застреленный налетчик - мужчина лет 20-25 славянской внешности.

Отдел СК по городу Ступино возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Теги: Подмосковье, СКР
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