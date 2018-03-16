СКР проверит появление очередного львёнка в московской кальянной

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Московские следователи проверят законность содержания в одном из городских клубов детеныша льва, с которым посетители делали фото, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По поручению руководителя главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова, по заявлению женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных организованна доследственная проверка", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие маленького львенка, с которым посетители устраивают фотосессии и который без присмотра перемещается по территории заведения. Иванова отметила, что указанный в заявлении факт подтвердился.

"Следствие намерено проверить наличие специального разрешения уполномоченных государственных органов на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения", - сказала представитель следствия.

Она не уточнила наименования заведения.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что кальянная располагается на Беговой улице. На странице клуба в социальных сетях размещены фотографии львенка в возрасте нескольких месяцев.

В июне 2017 года сообщалось о похожей истории в московском районе Хамовники, в котором полицейские изъяли из кальянной львенка возрастом около 3-4 месяцев без документов и передали для дальнейшего содержания в Центр реабилитации диких животных.