Движение в центре Москвы будет ограничено в воскресенье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы ограничат в воскресенье 18 марта из-за концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма с РФ, сообщила пресс-служба Центра Организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"18 марта с 14:00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта "Россия. Севастополь. Крым". На Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

Кроме того в районе Большого театра (Театральная пл., д. 1) и Малого театра (Театральный пр., д. 1) временно будет отменена парковка.

"На время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта "Манежная площадь" на Моховой улице. Близлежащие остановки будут работать в штатном режиме",- сообщили в ЦОДД.

В ведомстве просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан. "Рекомендуем добираться до места проведения концерта на общественном транспорте и заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений", - отметили в ЦОДД.