Грузовик и автобус столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса на Киевском шоссе в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации, на Киевском шоссе, в районе поворота на г. Московский, произошло столкновение автомобиля "Камаз" и маршрутного автобуса, предварительно восемь пострадавших, из них пять детей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия, однако не уточнили количество пострадавших.